Edizioni
Economia
  1. ANSA.it
  2. Economia
  3. PMI
  4. NOTIZIARIO PICCOLE E MEDIE IMPRESE

NOTIZIARIO PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Redazione ANSA
News

AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - - SOCIETA' COOPERATIVA - VIA DELLA DATARIA, 94 - 00187 ROMA REGISTRATA AL N. 212/48 DEL TRIBUNALE DI ROMA ------------------------------------------------------- DIRETTORE RESPONSABILE: LUIGI CONTU ------------------------------------------------------- AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N.2016/679 (GDPR) E DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 TITOLARE DEL TRATTAMENTO: AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - SOCIETA' COOPERATIVA, AGENZIA.ANSA@PEC.ANSA.IT DESIGNATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: GIANNETTO BALDI RPD-DPO AGENZIA ANSA: DANIELA CAVALLARO, RPD@PEC.ANSA.IT ------------------------------------------------------- NOTIZIARIO QUOTIDIANO PICCOLE E MEDIE IMPRESE ANNO 78 n. 334 MERCOLEDI' 30 NOVEMBRE 2022 ------------------------------------------------------- CODICE ISSN 2499-7927 .
   

        RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
        Condividi
        BANCA IFIS
        Vai alla rubrica: PMI
        Tutte le news

        Ultima ora

        1. 20:40

          Petrolio: chiude in rialzo a New York a 78,20 dollari

        2. 18:37

          Borsa: Milano chiude in lieve rialzo, giù la Juventus e Tim

        3. 18:19

          Gas: prezzo chiude in netto rialzo a 132 euro

        4. 18:18

          Juve: Elkann, dimissioni cda sono un atto di responsabilità

        5. 18:09

          Spread Btp-Bund chiude in netto calo a 189 punti

        6. 17:59

          Borsa: Europa chiude fiacca, si guarda a Pil Usa e Powell

        7. 17:38

          Borsa: Milano chiude in rialzo (+0,10%)

        8. 17:15

          Ita: Lazzerini, entro il 2026 flotta più giovane d'Europa

        9. 17:03

          Smart mobility: Rixi, serve investire su sensoristica e 5G

        10. 16:55

          Bankitalia:troppi mandati in cda banche minori e poche donne

        Tutte le news
        Modifica consenso Cookie