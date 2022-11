Lollobrigida, made in Italy e monumenti, è mercato nel mondo

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - Una bottiglia di vino mostrata all'interno del Colosseo "diventa mercato nel mondo" e questo può essere replicato "con tanti dei nostri prodotti, non solo dell'enogastronomia, nei tanti musei, in tante aree, abbinando monumenti, abbinando prodotti e cercando di creare delle filiere". Lo ha detto oggi a Subiaco, nel giorno della donazione della Rocca Abbaziale alla comunità, il ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida sottolineando che l'Italia "può essere una superpotenza sulla qualità: qualità dell'offerta culturale, qualità nell'offerta enogastronomica. Ma una qualità che non è delocalizzabile. E questa è la sfida".

"Tutto quello che si può portare in nazioni dove tutto costa meno, il costo del lavoro, il rispetto dell'ambiente, lo portano via dall'Italia ma anche dall'Europa, quello che non è delocalizzabile - ha aggiunto il ministro - noi lo possediamo.

Non puoi portare via la Rocca Abbaziale, i monasteri benedettini, non puoi spostare le produzioni enogastronomiche e le tante caratterizzazioni enogastronomiche che oggi noi possiamo ancorare al territorio e offrire al mondo". Perchè, allora, ha proposto Lollobrigida nel suo intervento, non creare all'interno dei nostri palazzi sinergia tra la cultura e la promozione del Made in Italy? "La percezione del patrimonio può diventare - ha spiegato - una grande promozione anche dei prodotti e diventa economia. Un museo legato all'enogastronomia permette immediatamente di percepire". (ANSA).