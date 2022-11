Istat: 'tirano' consumi e turismo, giù l'industria (2)

ANSA PMI - ROMA, 30 NOV - Sempre a livello di settori economici, a fronte del buon andamento dei servizi si registrano diminuzioni del valore aggiunto di agricoltura e industria, diminuiti rispetto al trimestre precedente rispettivamente dell'1,4% e dello 0,9% (-0,6% l'industria in senso stretto, -2% le costruzioni).

Fra i servizi, motore della crescita nei mesi estivi che ha sorpreso al rialzo, il grosso della crescita è concentrato su commercio, trasporto, alloggio e ristorazione (2,2%) e la voce 'informazione e comunicazioni (+1,4%) mentre cedono terreno le attività finanziarie e assicurative (-1,7%).

Dal lato della domanda, le esportazioni di beni e servizi sono cresciute in termini congiunturali dello 0,1% a fronte di una crescita molto più forte (4,2%) delle importazioni in valore, gli investimenti fissi lordi dello 0,8% e i consumi finali nazionali dell'1,8%. Nell'ambito dei consumi finali, la spesa delle famiglie residenti e delle istituzioni sociali private è aumentata del 2,5% e quella delle amministrazioni pubbliche è diminuita dello 0,2%. La crescita degli investimenti (+0,8%) è stata determinata soprattutto dalla spesa per impianti, macchinari e armamenti, cresciuta del 4,1%, di cui la componente di mezzi di trasporto del 10%. Per contro, le componenti delle abitazioni e dei fabbricati non residenziali e altre opere sono diminuite rispettivamente dello 0,9% e dell'1,8%. (ANSA).