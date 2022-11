Istat: Fatturato servizi, terzo trim. +12,4% su 2021

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - Nel terzo trimestre 2022 l'indice destagionalizzato del fatturato dei servizi cresce del 2,2% rispetto al trimestre precedente; l'indice generale grezzo registra un aumento, in termini tendenziali, del 12,4%.

"Continua, commenta l'Istat, per il settimo trimestre consecutivo, la crescita dell'indice destagionalizzato del fatturato dei servizi. Il livello complessivo dell'indice è ben superiore a quello prepandemico del quarto trimestre 2019, tuttavia si evidenziano forti differenziazioni settoriali. I maggiori incrementi, in questo arco temporale, si registrano nel settore del magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti (+41,3%) e del commercio all'ingrosso (+24,1%). Ancora sotto il livello prepandemico il trasporto aereo (-13,8%) e il commercio di autoveicoli (-7,0%)". (ANSA).