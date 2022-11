Istat: Fatturato servizi, terzo trim. +12,4% su 2021 (2)

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - Nel terzo trimestre 2022 si evidenzia una crescita congiunturale in tutti i settori. Gli incrementi maggiori si registrano per le Attività dei servizi di alloggio e ristorazione (+5,4%) e per il Trasporto e magazzinaggio (+3,9%).

Aumenti più contenuti si hanno per i Servizi di informazione e comunicazione (+2,1%), per il Commercio all'ingrosso, commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli (+1,7%), per le Attività professionali, scientifiche e tecniche (+1,6%) e per le Agenzie di viaggio e i servizi di supporto alle imprese (+1,3%).

Anche in termini tendenziali si registra una crescita in tutti i settori. Aumenti consistenti contraddistinguono le Attività dei servizi di alloggio e ristorazione (+20,9%), il Trasporto e magazzinaggio (+19,9%), le Agenzie di viaggio e servizi di supporto alle imprese (+11,9%) e il Commercio all'ingrosso, commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli (+10,8%). L'incremento è più contenuto per le Attività professionali, scientifiche e tecniche (+7,3%) e per i Servizi di informazione e comunicazione (+6,6%). (ANSA).