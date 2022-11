Intesa: dieci pmi premiate con 'Imprese Vincenti'

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - Sono dieci le "Imprese vincenti" di Veneto e Trentino-Alto Adige selezionate da Intesa Sanpaolo in occasione della sesta tappa del roadshow dedicato alla valorizzazione delle Pmi, e premiate nel tardo pomeriggio di oggi, allo Spazio Kube di Padova. In particolare, le imprese si sono distinte per gli investimenti in innovazione tecnologica, sviluppo sostenibile e digitalizzazione. Per la moda, è stata premiata la MF 1, azienda di Valeggio sul Mincio (VR) specializzata nella produzione di capi in maglia, dallo sviluppo dei prototipi, alla realizzazione dei campionari, fino alla gestione delle commesse di produzione per i più importanti brand del settore. La Caffini Spa, con sede a Palù (VR), tra le dieci che hanno ricevuto il riconoscimento da Intesa Sanpaolo, opera nella meccanica e si occupa di progettazione e costruzione di attrezzature portate, trainate e semoventi per la difesa delle colture. Brevetti WAF Srl, di Creazzo (VI). è specializzata in produzione di articoli enologici promozionali personalizzati, stampaggio materie plastiche e riutilizzo dello scarto derivante dalla produzione per mezzo di trafilatura. Sempre nella meccanica, è stata premiata Elettrone Srl, di Verona, azienda specializzata nella produzione di software per dispositivi per l'efficienza energetica. La Tonello Srl, con sede a Sarcedo (VI), è leader mondiale delle tecnologie per il finissaggio dei capi d'abbigliamento. Nell'ambito dell'arredamento e design, è stata premiata la Starpool Srl, azienda di Ziano di Fiemme (TN) che realizza soluzioni wellness dal 1975, in particolare spazi benessere professionali progettati in modo sostenibile. Rientra, invece, nel settore chimico la ARD Raccanello Spa, con sede a Padova che, dal 1949, opera nella produzione e commercializzazione di prodotti vernicianti da interno e da esterno. Nell'edilizia, è stata premiata la P3 Srl di Villafranca padovana (PD), che ha innovato il sistema di costruzione delle condotte tradizionali in lamiera zincata. La sua mission punta a diffondere questa tecnologia, in grado di assicurare importanti vantaggi tecnici, costruttivi ed economici. La Marmi Corradini Group Spa, di Cavaion veronese (VR) si occupa, invece, della lavorazione della pietra naturale per il settore dell'edilizia e dell'arredamento, mentre la Panta Rei Srl di Fiesso d'Artico (VE), opera nell'ambito dei servizi di progettazione per il trattamento delle acque reflue, ed è un partner qualificato di aziende industriali con un'offerta caratterizzata da ingegneria progettuale e spiccata tendenza all'innovazione. (ANSA).