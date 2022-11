Inail: infortuni sul lavoro +36% nei primi 10 mesi in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 30 NOV - In Lombardia le denunce di infortunio sul lavoro presentate all'Inail allo scorso 30 ottobre sono state 111.819 in aumento del 36% rispetto i primi dieci mesi del 2021, delle quali 148 con esito mortale (+5,70%).

Le denunce di malattia professionale, invece, sono state 2.662, in aumento del 13,47%. Lo riferisce la Uil di Milano e della Lombardia riportando i dati dell'Istituto.

Secondo la la segretaria confederale della Uil Eloisa Dacquino "mentre la giunta è impegnata nella campagna preelettorale, i morti sul lavoro e le denunce di infortunio continuano ad aumentare". "I dati nazionali - spiega - non sono meno confortanti: le denunce di infortunio segnano un + 33%".

"Sui temi della sicurezza sul lavoro - sottolinea Dacquino - si misura la civiltà o meno di un Paese, per questo riteniamo che le nostre richieste legate a investimenti 'ad hoc' e un quadro definito di programmazione e rafforzamento del sistema di prevenzione nel suo complesso debbano trovare compimento, a partire dalla nostra regione e dalle risorse da destinare a piani specifici". "Attendiamo - conclude - che il neo assessore alla Sanità Guido Bertolaso convochi una cabina di regia per affrontare questa emergenza. Di lavoro si deve vivere, non morire". (ANSA).