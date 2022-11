Imprese: Confindustria Puglia,digitale chance per ridurre divari

(ANSA) - BARI, 30 NOV - La transizione digitale "è una opportunità enorme per diminuire il divario tra Nord e Sud": lo ha detto in un videomessaggio il presidente di Confindustria Puglia, Sergio Fontana, in apertura della settima tappa di Innovation Days, il roadshow di Sole 24Ore e Confindustria dedicato alla Puglia, che si sta svolgendo a Bari e che è focalizzato sulla ripartenza post-pandemia e sui fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Partecipano, tra gli altri, Francesco Cupertino, rettore Politecnico di Bari; Alessandro Delli Noci, assessore allo Sviluppo Economico Regione Puglia; Gianna Elisa Berlingerio, direttore dipartimento Sviluppo Economico Regione Puglia; Manlio Guadagnuolo, commissario straordinario del Governo della Zes Adriatica interregionale Puglia-Molise.

"Le imprese del nostro territorio - ha detto Fontana - vanno avanti nonostante tutte le difficoltà: abbiamo avuto un periodo complicatissimo che va dalla pandemia alla crisi economica, all'aumento energia e ora l'inflazione. Le imprese che stanno continuando a creare ricchezza sono quelle che hanno utilizzato al meglio il capitale umano, i nostri ragazzi formati da ottime università, sia pubbliche che private". "Abbiamo imprese - ha concluso - che vanno avanti cavalcando la transizione ambientale e digitale. Il digitale qui in Puglia sta avendo un successo incredibile, grazie alle nostre imprese che lavorano sui big data e sul metaverso". (ANSA).