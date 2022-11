Giganti del web,in Italia 8,3 mld di ricavi,150 mln al fisco

(ANSA) - MILANO, 30 NOV - Nel 2021 in Italia i giganti del web hanno generato un fatturato aggregato di 8,3 miliardi di euro tramite le filiali situate nel paese, in gran parte al Nord, tra Milano e provincia, occupando circa 23mila lavoratori (+4mila rispetto al 2020). Amazon "è il principale datore di lavoro" con il maggior numero di occupati in Italia (11.911 unità nel 2021) ed è anche al primo posto per fatturato (2,8 miliardi), seguita da Ibm (1,9 miliardi) e Microsoft (975 milioni). E' quanto emerge dall'indagine annuale dell'Area Studi Mediobanca sui maggiori gruppi mondiali Software & Web, che evidenzia come anche TikTok Italy rientrerebbe a pieno titolo tra i giganti WebSoft.

Sul fronte fiscale, lo scorso anno le filiali di questi colossi, da Amazon a Microsoft e Meta, hanno versato al fisco italiano quasi 150 milioni per un tax rate effettivo del 25,1%.

Considerando anche l'accantonamento per il pagamento della Digital Service Tax (l'imposta al 3% sui servizi digitali), l'aliquota salirebbe al 33,5% (ANSA).