Ex Ilva: Confindustria Puglia, serve acciaio che sia sostenibile

(ANSA) - BARI, 30 NOV - "Abbiamo la necessità di produrre e avere l'acciaio ma che sia un acciaio sostenibile sotto il profilo ambientale, economico e sociale". Lo ha detto in un videomessaggio il presidente di Confindustria Puglia, Sergio Fontana, in apertura della settima tappa di Innovation Days, il roadshow di Sole24Ore e Confindustria in corso a Bari. Sul Pnrr, Fontana ha aggiunto: "Non avremo problemi di fondi, avremo i fondi del Pnrr, quella della nuova programmazione e quelli dei fondi coesione. I fondi non mancheranno, il problema sarà la capacità di spesa, bisogna spenderli bene e rapidamente". Sulla crisi energetica, il presidente di Confindustria Puglia ha evidenziato che "abbiamo bisogno di una politica energetica attenta alle nostre esigenze", rilevando che "la prossima crisi che saremo chiamati ad affrontare sarà quella idrica": per questo, ha concluso, "ho lanciato l'idea di un Acquedotto tra la Puglia e l'Albania". (ANSA).