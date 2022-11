Energia: 7 milioni alle coop trentine per caro bollette

(ANSA) - TRENTO, 30 NOV - Le cooperative e i soggetti impegnati, in provincia di Trento, in servizi socio-assistenziali e socio-sanitari hanno tempo fino a venerdì 9 dicembre per presentare la domanda (esclusivamente in modalità telematica) per l'assegnazione delle "Misure straordinarie per la continuità delle attività socio-assistenziali e socio-sanitarie" contenute nell'articolo 3 della Legge Provinciale 11 del 21 ottobre 2022 che definisce misure straordinarie di sostegno alle famiglie e imprese in difficoltà a causa dell'aumento dei costi dell'energia. Lo comunica una nota della Federazione.

"Accogliamo con soddisfazione una misura sollecitata dalla Federazione per dare respiro alle cooperative impegnate ogni giorno in attività di grande rilievo sociale a favore delle persone con difficoltà. Diamo merito alla Giunta e al Consiglio provinciale di aver interpretato con sollecitudine il sentimento di grande preoccupazione per l'esplosione dei costi in un settore importante e delicato come è quello socio-assistenziale", è il commento del presidente della Cooperazione Trentina Roberto Simoni. Sono considerate voci di spesa e ammissibili a contributo - ricorda la nota - energia elettrica, gas, gasolio da riscaldamento, pellet, cippato e legna, con riferimento ai servizi/attività finanziati dall'ente pubblico. Le risorse disponibili, pari a 7 milioni di euro, sono distribuite a ciascun richiedente, "proporzionalmente in base alla spesa ammessa determinata applicando, alla spesa sostenuta nel 2021, la percentuale corrispondente al rapporto tra il valore della produzione 2021 riferito a servizi socio-assistenziali/socio-sanitari, finanziati o affidati dall'ente pubblico, e il valore della produzione 2021 complessivo". L'Area Servizi della Federazione Trentina della Cooperazione garantirà consulenza alle cooperative associate per predisporre e presentare la domanda di agevolazione. (ANSA).