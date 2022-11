Difesa: Gasparri, governo incontri Cocer per tema previdenza

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - "Hanno ragione i rappresentanti del Cocer Interforze che chiedono la convocazione in vista della legge di bilancio presso il Ministero della Funzione Pubblica e presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per affrontare il tema della previdenza, questione che io ho sempre storicamente sostenuto. Mi auguro che il Governo accolga con rapidità questa richiesta di ascolto per operare in tal senso già nella legge di stabilità. Forza Italia è già fortemente impegnata su questo fronte per sostenere il popolo in divisa non solo per quanto riguarda la questione previdenziale, ma anche per i rinnovi contrattuali, gli aumenti di organici, maggiori fondi per l'operatività e altre questioni che sosterremo anche con i nostri emendamenti alla Camera". Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. (ANSA).