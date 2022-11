==Blangiardo (Istat), con calo demografico decresce economia

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - "Dal 2008 la dinamica della natalità è in calo anno dopo anno: nel 2021 siamo scesi sotto quota 400mila nascite e quest'anno ci sarà un'ulteriore riduzione". A ricordare le cifre è il presidente dell'Istat Gian Carlo Blangiardo che, in un'intervista al Messaggero, sottolinea: "Se la decrescita è di queste dimensioni decresce anche l'economia".

"Da qui al 2070 - spiega - stimiamo una perdita di Pil di circa 500 miliardi. Ancora prima, nell'arco di vent'anni, ci sarà una riduzione delle unità di consumo, calcolate in base alle famiglie, del 2,5 per cento. In alcune Regioni anche del 10. Senza contare che l'Italia vedrà diminuire il suo peso internazionale".

Oggi il quotidiano misura gli effetti del calo demografico sul mondo della scuola: in 10 anni 1,4 milioni di alunni e 600 istituti in meno, "la razionalizzazione sui numeri - riflette il presidente Istat - non può essere evitata. Il punto semmai è come farla", e "vale per le scuola ma anche per gli ospedali: "Non si può pretendere di averli sotto casa, però l'assistenza sanitaria serve".

Per provare a invertire la tendenza, secondo Blangiardo serve "un piano di azioni coordinato" e "un nuovo clima culturale. I figli sono un problema di tutti, una risorsa anche per chi non li ha". (ANSA).