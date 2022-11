++ Inflazione: Istat, carrello della spesa a novembre +12,8% ++

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - "I prezzi del carrello della spesa accelerano" a novembre, "ma di poco" commenta l'Istat diffondendo le stime preliminari di novembre. "Se nei prossimi mesi continuasse la discesa in corso dei prezzi all'ingrosso del gas e di altre materie prime, il fuoco dell'inflazione, che ha caratterizzato sin qui l'anno in corso, potrebbe iniziare a ritirarsi". Osserva l'Istat. Nel dettaglio: i prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona registrano una modesta accelerazione su base tendenziale (da +12,6% a +12,8%); rallentano, al contrario, quelli dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto (da +8,9% a +8,8%). (ANSA).