Welfare: Enasarco, 22,5 milioni stanziati per 2022 e 2023

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - Le attività di welfare svolte dall'Enasarco "si estendono a tutto lo spettro assistenziale e giungono fino all'integrazione delle prestazioni sanitarie e agli aiuti relativi alla stipula di mutui per l'acquisto della casa", con un'offerta di interventi che "appare così tra le più evolute e complete nell'intero settore degli Enti di previdenza privata", tanto che, "a 'budget' per il biennio 2022-2023 sono stati stanziati 22,5 milioni di euro per ciascun anno". Lo si apprende nel corso dell'Assemblea della stessa Cassa previdenziale degli agenti di commercio e dei consulenti finanziari, presieduta da Alfonsino Mei, che si svolge stamani, nella Capitale. (ANSA).