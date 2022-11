Unioncamere: crescono i brevetti, +2% pubblicati in Europa

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - L'Italia delle "invenzioni" continua a crescere in Europa: +2% l'incremento delle domande di brevetto pubblicate dall'Epo (European Patent Office) nel 2021 rispetto al 2020, con 90 brevetti in più. Ma, come mostra l'ultima analisi effettuata da Unioncamere-Dintec, la parte da leone lo scorso anno l'hanno fatta le tecnologie farmaceutiche, la biotecnologia e la chimica, che registrano un incremento del 9,5% rispetto all'anno precedente. Nel complesso, le domande italiane di brevetto pubblicate dall'Epo nel 2021 sono 4.555.

A queste ultime vanno aggiunte le domande presentate dall'Italia all'Epo ma non ancora pubblicate, che fanno salire il dato di crescita dello scorso anno al +6,5%, a fronte di una media del +2,3% registrata dall'Unione europea a 27.

"I dati sui brevetti italiani in Europa e nel mondo - sottolinea il presidente di Unioncamere, Andrea Prete - evidenziano la capacità delle nostre imprese di competere con l'innovazione dei prodotti e si manifesta in modo ancora più intenso su scala internazionale. Nel 2020, infatti, sono oltre 10mila i brevetti italiani depositati alla Word Intellectual Property Organization (Wipo); un dato che aiuta ad avere una idea più chiara dell'attitudine alla ricerca del nostro sistema produttivo e della sua reale capacità di competere a livello globale". (ANSA).