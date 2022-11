Unioncamere: crescono i brevetti, +2% pubblicati in Europa (2)

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - L'analisi per macro-classi tecnologiche delle 4.555 domande di brevetto europeo pubblicate nel 2021 evidenzia che grazie alla crescita straordinaria del 9,5% rispetto al 2020, le tecnologie chimico-farmaceutiche contano 955 brevetti.

A seguire, in termini di dinamica, le tecnologie elettriche ed elettroniche, che con 499 invenzioni pubblicate crescono del 4,8% rispetto all'anno precedente.

In termini assoluti, però, segnala inoltre l'analisi Unioncamere-Dintec, il contributo maggiore alla brevettazione italiana è sempre quello delle tecnologie della meccanica e dei trasporti: 1.790 domande di brevetto pubblicate, in lieve diminuzione rispetto al 2020 (-0,8%).

Dal 2008 al 2021 le invenzioni italiane protette a livello europeo sono state quasi 56.500; per il 79% si riferiscono a soggetti (imprese, enti di ricerca e inventori) residenti nelle regioni settentrionali.

Con 1.420 brevetti nel 2021, la Lombardia è la regione in cui più si concentra la capacità innovativa delle imprese; seguono l'Emilia-Romagna (con 767 domande pubblicate), il Veneto (con 627) e il Piemonte (464). Le regioni del Mezzogiorno producono solo il 5,6% delle domande complessive. (ANSA).