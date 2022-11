Sicurezza lavoro: Inail,in Toscana 1 mln euro su prevenzione

(ANSA) - FIRENZE, 29 NOV - Per salute e sicurezza sul lavoro, l'Inail mette a disposizione della Toscana un milione di euro per il finanziamento della formazione per la prevenzione.

A beneficiare degli interventi formativi saranno lavoratori, Rls, Rlst, Rlssp e Rspp. Lo riferisce una nota dell'istituto. Tra i temi affrontati, l'analisi degli infortuni e dei quasi incidenti, la riorganizzazione dei processi produttivi legata alla trasformazione digitale e le strategie di contrasto ai rischi psicosociali, come stress, mobbing, violenze e molestie. In particolare, viene spiegato, Inail finanzia "la realizzazione ed erogazione di interventi formativi tematici a contenuto prevenzionale, attraverso la pubblicazione di singoli avvisi pubblici regionali/provinciali". L'avviso "si propone di diffondere e implementare la cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro nell'intero territorio nazionale" e sono ammessi al finanziamento "esclusivamente i progetti che si articolano sulla base del catalogo delle offerte formative, delle condizioni e dei requisiti indicati negli avvisi pubblici regionali/provinciali". L'entità delle risorse previste a livello nazionale è pari a 13.957.710 euro di cui 1.020.315,00 per la Toscana. (ANSA).