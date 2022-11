Pensioni: Enasarco, valorizzeremo il patrimonio immobiliare

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - "L'obiettivo della prima relazione di Enasarco è quello di posizionare la Cassa nel cuore del sistema previdenziale italiano e della vita del Paese, in una costante e proficua interlocuzione con le Istituzioni. Tra i primi atti della mia gestione vi è l'affidamento di una 'due diligence' riguardante il patrimonio immobiliare, per una profonda valorizzazione di questo asset", con l'intento di "ridurre il peso del patrimonio immobiliare". Parola del presidente dell'Ente pensionistico degli agenti di commercio e dei consulenti finanziari Alfonsino Mei, all'Assemblea della Cassa, stamani, a Roma. L'Enasarco, si apprende, è impegnato ad efficientare la gestione del patrimonio, attraverso la riconversione, la ristrutturazione e la riqualificazione del portafoglio immobiliare diretto e indiretto. La finalità del progetto promosso da Mei "è volta ad una più proficua valorizzazione degli asset immobiliari, per scendere di peso al 20-25% sul patrimonio immobiliare che vale complessivamente 2,8 miliardi". (ANSA).