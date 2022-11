Pensioni: Enasarco, 351.000 iscritti, 218.000 in attività

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - Nel 2021 gli iscritti all'Enasarco (Ente di previdenza ed assistenza degli agenti di commercio e dei consulenti finanziari) "sono stati 351.000, di cui circa 218.000 contribuenti e 133.000 pensionati". Sono cifre che arrivano dall'assemblea odierna della Cassa professionale privata, presieduta da Alfonsino Mei, a Roma. A fronte, poi, di 1.250 milioni di contributi nel 2021 (per il biennio 2022-2023 è atteso un incremento annuo del 3%), sono 1.043 milioni le prestazioni erogate nello stesso anno (per il 2022 si prevede un'ascesa del 4% e per il 2023 del 7%). E, fa sapere ancora l'Ente, al 31 dicembre scorso "il risultato economico di esercizio è stato pari a 187,8 milioni, mentre l'ammontare del patrimonio netto è stato di 5.434 milioni". (ANSA).