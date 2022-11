Pensioni: Cassa ragionieri, +85 milioni nel 2022

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - L'assemblea dei delegati della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili, presieduta da Luigi Pagliuca, ha approvato l'assestamento del preventivo 2022 e il bilancio di previsione per l'anno 2023: il 'budget' assestato, si legge in una nota dello stesso Ente pensionistico, "rileva un risultato, al lordo delle poste di rettifica, iscritte all'insegna della prudenza, positivo per 85,04 milioni e un risultato netto negativo di 14,15 milioni". Per ciò che riguarda il patrimonio (nel complesso pari a circa 2,2 miliardi), si evidenzia che "il risultato netto derivante dalla gestione finanziaria degli investimenti si stima pari 28,18 milioni contro i 29,72 indicati nel 'budget' assestato", si legge.

