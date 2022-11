Inps: da 1 dicembre internalizzato Contact Center

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - Da giovedì 1 dicembre il Contact center di Inps verrà internalizzato con l'affidamento a Inps Servizi, società in house dell'Istituto, e non più gestito in outsourcing. Lo si legge in una nota dell'Inps che sottolinea che per consentire il completamento di tutte le operazioni di passaggio tra i sistemi esterni e quelli in uso all'Inps, che comporteranno da giovedì 1 a domenica 4 dicembre la sospensione del solo servizio telefonico saranno messi in campo servizi alternativi per l'utenza.

L'Inps attiverà un servizio di chiamata diretta al personale delle sedi su tutto il territorio nazionale, raggiungibile tramite i numeri dei centralini provinciali, che saranno pubblicati nella home page del sito istituzionale www.inps.it. Il servizio sarà attivo, in lingua italiana, dalle ore 08.30 alle ore 16.30.

L'Istituto ricorda inoltre che i servizi sono sempre raggiungibili anche attraverso il portale www.inps.it e l'app Inps mobile, oltre che tramite i servizi di prima accoglienza e gli sportelli delle sedi territoriali. Nella sezione "Contatti" del portale istituzionale sono indicate le ulteriori modalità di accesso ai canali di contatto messi a disposizione dell'utenza.

Dal 5 dicembre il servizio di contact center, che impiegherà oltre 3.000 persone neo assunte da Inps Servizi, riprenderà dal lunedì al sabato con modalità rinnovate che faciliteranno il contatto telefonico diretto con un operatore specializzato. (ANSA).