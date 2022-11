Gas: media, import europeo russo via mare a livello 'record'

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - Le importazioni europee di gas russo via mare sono salite a livello "record", un dato che sottolinea come l'Europa "non si sia completamente liberata della sua dipendenza dal Paese per l'approvvigionamento di questo combustibile cruciale, anche se i flussi attraverso i gasdotti si sono praticamente interrotti": lo riporta il Financial Times.

Le importazioni europee di gas naturale liquefatto (gnl) russo, che viene normalmente trasportato a bordo di grandi navi da carico, sono aumentate del 40% tra gennaio e ottobre di quest'ano rispetto allo stesso periodo del 2021. Nel periodo, sottolinea il giornale, il gnl russo ha rappresentato il 16% delle importazioni europee di gas via mare. (ANSA).