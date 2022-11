Fisco: Landini, flat tax e condono del tutto sbagliati

(ANSA) - PALERMO, 29 NOV - "Il governo da un lato rimette i voucher, dall'altro la flat tax e il condono fiscale per permettere a chi non ha mai pagato di continuare a non pagare: due tratti totalmente sbagliati. La presidente del Consiglio dice che questa manovra ha una visione e una strategia, ma se la visione è che debba aumentare la precarietà, che l'evasione fiscale non debba essere combattuta e che si continui con lo sfruttamento del lavoro non ci piace. Non è quello che serve al Paese". Così il segretario della Cgil, Maurizio Landini, a Palermo. (ANSA).