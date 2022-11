Equo compenso: Ocf (avvocati), ok a pdl Meloni con modifiche

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - L'Organismo congressuale forense(Ocf) ha inviato nei giorni scorsi alla Commissione Giustizia della Camera le proprie osservazioni sui quattro disegni di legge in tema di equo compenso per i professionisti. E "a una generale valutazione di ampia condivisione, in particolare della proposta di legge Meloni (il testo base per la commissione) si sono accompagnati alcuni rilievi specifici", fa sapere l'organo di rappresentanza politica dell'avvocatura. Tra le criticità "un ambito di applicazione troppo circoscritto che andrebbe esteso anche ai privati e Pmi al di sotto della soglia dei 50 dipendenti e di ricavi inferiori ai 10 milioni di euro, includendo in ogni caso le prestazioni rese in favore di società veicolo di cartolarizzazioni e degli agenti di riscossione".

C'è, poi, "la necessità di incidere sulle numerose pratiche elusive segnalate all'Ocf, specie in campo assicurativo e bancario, consistenti nell'affido a studi professionali di ampi pacchetti di pratiche e servizi poi "smistati" e distribuiti a domiciliatari e corrispondenti, con pattuizioni in deroga e violazione dei parametri ministeriali". L'Ocf segnala, tra l'altro, anche "l'opportunità di un approfondimento sulla previsione di sanzioni disciplinari, nel caso di partecipazione del professionista alla redazione di convenzioni contenenti pattuizioni". (ANSA).