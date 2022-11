Coop Liguria vince premio Best Work life

(ANSA) - GENOVA, 29 NOV - Coop Liguria ha vinto il premio Best Work Life, l'indagine sul clima organizzativo e il benessere in azienda promossa dal Corriere della Sera.

L'indagine propone alle aziende di sottoporsi alla valutazione dei lavoratori e delle lavoratrici, attraverso la somministrazione di un questionario online. L'obiettivo è quello di migliorare le condizioni di benessere del personale.

"Le nostre politiche del personale - ha dichiarato il presidente di Coop Liguria Roberto Pittalis - si fondano da sempre sulla concertazione e sul coinvolgimento dei lavoratori e dei sindacati, che vengono puntualmente informati su ogni aspetto della vita della Cooperativa''. Il presidente sottolinea anche come: ''adottiamo modelli organizzativi che assicurano una migliore conciliazione di vita privata e lavoro, come le isole a orario sociale, e una pianificazione dei turni a lungo termine. Lo scorso anno abbiamo dato al personale più di 90 mila ore di formazione e abbiamo tassi di infortuni molto bassi, grazie all'attenzione con cui presidiamo il tema salute e sicurezza''. Il presidente di Coop Liguria, inoltre, ricorda come siano stati inseriti nella cooperativa 130 giovani apprendisti sotto i 30 anni e che a gennaio del prossimo anno partirà un nuovo corso per allievi capi reparto di ipermercato.

