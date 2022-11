Confcommercio: Gorghetto eletto presidente Mestre

(ANSA) - VENEZIA, 29 NOV - Si è riunito il primo Consiglio direttivo di Confcommercio Mestre, uscito dalle recenti elezioni: Massimo Gorghetto, 67 anni, noto panificatore, già presidente provinciale di categoria, è stato rieletto per i prossimi cinque anni alla guida di Confcommercio Mestre che conta mezzo migliaio di iscritti e rappresenta oltre 2 mila addetti.

Per Gorghetto, che nello scorso mandato era subentrato "in corsa" al predecessore dimissionario Doriano Calzavara, si tratta della prima elezione al vertice di Confcommercio Mestre, un risultato che accoglie con queste parole: "ringrazio i colleghi che hanno ritenuto di scegliermi per la presidenza. Io sono un soldato semplice in trincea che lavora e lavorerà per il bene del commercio di Mestre. È una fase storica difficile, lo sappiamo tutti. Per questo c'è bisogno di unità d'intenti, fare squadra e remare dalla stessa parte".

I negozi di vicinato, in particolare, soffrono, con la crisi economica che può acuire le difficoltà dovute alla concorrenza della grande distribuzione. "Nessuna città come Mestre ha una concentrazione di centri commerciali così elevata nella prima cintura urbana - commenta Gorghetto -. Girerò per sentire la voce dei commercianti e raccoglierne le istanze mentre, d'altra parte, se c'è bisogno tutti sanno dove potermi trovare. È indubbio che senza negozi di vicinato la città perde di vivacità e attrattività, e non è un discorso che riguarda solo piazza Ferretto o il centro, ma tutti i quartieri e anche le zone più decentrate di Mestre". (ANSA).