Camere commercio Trento-Bolzano,vacanze invernali più lunghe

"Avere una maggiore flessibilità nella programmazione delle vacanze invernali è un tema centrale per la valorizzazione della stagione turistica invernale non solo per i nostri territori, ma per tutta la montagna italiana, con effetti importanti per l'economia nazionale". I presidenti della Camera di commercio di Trento e di Bolzano, Giovanni Bort e Michl Ebner, accolgono con favore la proposta formulata dall'assessore allo sport e al turismo della Provincia di Trento Roberto Failoni, che, in occasione dell'inaugurazione dell'ultima edizione della Bitm al Muse, ha avanzato l'ipotesi di integrare la tradizionale pausa scolastica natalizia con un ulteriore periodo di vacanza nel corso dell'inverno. Lo scopo? Consentire a famiglie e a studenti di programmare con maggiore flessibilità un soggiorno sulla neve.

"Oltre che sul piano economico - aggiungono Bort e Ebner - la proposta va valutata attentamente anche per gli altri importanti benefici che comporta come, ad esempio, una maggiore diffusione degli sport invernali fra i giovani con effetti positivi sulla salute e sulle relazioni sociali".

Inoltre, sottolineano i presidenti delle Camera di commercio, la possibilità di prevedere un'ulteriore interruzione scolastica nel corso dell'inverno, in modo differenziato tra i vari territori, "consentirebbe non solo di decongestionare le principali mete del turismo invernale, ma darebbe anche alle famiglie la possibilità di fruire di periodi più convenienti dal punto di vista dell'offerta economica".

I presidenti delle Camere di commercio di Trento e di Bolzano ricordano infine l'iniziativa attivata nel 2019 in Provincia di Bolzano, quando a studenti e studentesse delle scuole medie erano stati proposti quattro giorni sulla neve, nell'ambito di una collaborazione tra scuole, alberghi e impianti di risalita.

