Bper: con Sace supporta crescita sostenibile Profilglass

(ANSA) - MILANO, 29 NOV - Sace e Bper supportano la crescita sostenibile di Profilglass, società specializzata nella progettazione e produzione di semilavorati in leghe di alluminio per uso industriale.

L'istituto - si legge in una nota - ha erogato due linee di finanziamento per complessivi 20 milioni di euro, della durata di 6 anni, a supporto degli obiettivi previsti nel piano industriale 2021-2026 e di progetti green. Dei 20 milioni complessivi, 14,5 sono assistiti dalla garanzia green di Sace.

Gli investimenti saranno destinati allo stabilimento produttivo di Fano (PU) dove Profilglass lavora su oltre 250.000 tonnellate di alluminio all'anno, distinguendosi nel settore a livello internazionale e esportando in più di 85 Paesi. (ANSA).