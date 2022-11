Aiuti Quater:Abi,rifinanziare, potenziare garanzie pubbliche

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - L'Abi chiede di "rafforzare la rete delle garanzie pubbliche" e di estendere al 2023 "le coperture di Ismea e del Fondo di garanzia per le Pmi, valutandone la necessità di un coerente rifinanziamento, al fine di assicurarne la continuità operativa per tutto il prossimo anno". Lo afferma il dg dell'Abi Giovanni Sabatini in audizione alla commissione Bilancio del Senato per la conversione del dl aiuti quater.

In particolare, "occorre prevedere specifiche misure di garanzia per l'allungamento dell'ammortamento dei finanziamenti bancari in essere, favorendo condizioni di migliore equilibrio finanziario per le imprese, già pesantemente indebitate, e la realizzazione degli investimenti dalle stesse programmati, come già indicato in premessa". Inoltre "in merito all'intervento di innalzamento da 600 euro a 3.000 euro della soglia di esenzione, ai fini fiscali e contributivo-previdenziali, dei fringe benefit, si osserva come rappresenti un ulteriore passo nella positiva direzione di migliorare il regime di tali riconoscimenti". (ANSA).