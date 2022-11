Ag. Entrate: commercialisti, bene proroga su Aiuti Covid

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - "È stata accolta la richiesta di proroga dell'Autodichiarazione Aiuti di Stato Covid-19 avanzata nei giorni scorsi dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili a seguito delle ripetute segnalazione di impossibilità ad accedere al sito rna.gov.it nel quale sono reperibili informazioni essenziali per la corretta gestione dell'adempimento. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, appena diffuso, è stata disposta la proroga al 31 gennaio 2023 per la presentazione dell'autodichiarazione". Lo si legge in una nota dei professionisti. Per il presidente dei commercialisti Elbano de Nuccio si tratta di "un provvedimento necessario, che ha richiesto una fitta interlocuzione istituzionale con i vertici del ministero dell'Impresa e del Made in Italy e con l'Agenzia delle Entrate, per limitare i disagi che i commercialisti ed i loro assistiti hanno subito in questi giorni nei quali, peraltro, sono in scadenza numerosi altri adempimenti. Quando l'apparato pubblico evidenza difficoltà nel fornire i servizi necessari ai cittadini è però indispensabile una maggiore tempestività per evitare che all'adempimento si sommino difficoltà operative che non possono che creare tensioni e malumori". "Auspichiamo un futuro, molto prossimo", conclude de Nuccio, "in cui non sia più necessaria la continua richiesta di proroghe, ma che sia caratterizzato da un minor numero di adempimenti di cui, sovente, non si scorge l'effettiva utilità.

I commercialisti sono pronti a contribuire in modo decisivo a quest'opera di semplificazione". (ANSA).