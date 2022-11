Territoriali Confindustria, matrimonio per 4 in Veneto

(ANSA) - PADOVA, 28 NOV - Nasce oggi in Veneto il secondo soggetto associativo, per dimensioni e peso economico, del sistema Confindustria. Confindustria Veneto Est - Area Metropolitana Venezia Padova Rovigo Treviso - questo il nome dell'unione delle 4 territoriali - può contare infatti su 5.000 imprese associate, 270.000 addetti, e su un Pil aggregato di 86 miliardi di euro, pari al 54,1% del valore aggiunto dell'intera regione, e al 5,4% di quello nazionale.

Nel 2021, le imprese appartenenti alla nuova maxi-territoriale hanno realizzato esportazioni per 32,5 mld in valore; quasi la metà dell'intero Veneto (46%) e il 6,3% dell'export italiano. Il contributo all'attivo commerciale nazionale è di 7 mld. Il territorio nel quale si estende la nuova organizzazione imprenditoriale conta 2,9 milioni di abitanti, un'area simbolo della cultura d'impresa e dell'economia italiana.

Un'operazione che assume anche un significato politico, su di un tema, l'ottica metropolitana dei piani di sviluppo, lo stop al Veneto dei mille campanili - su cui la regione si è interrogata in questi anni (dalle banche, alle fiere) senza risposte concrete. (ANSA).