Roma: Confcommercio, ottimi rapporti con Comune

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - I rapporti con l'amministrazione comunale di Roma sono "ottimi, c'è un dialogo costante.

Ovviamente come può succedere non sempre le nostre richieste sono accolte, come la richiesta di apertura della Ztl nel periodo natalizio. Ma questo fa parte della normale dialettica tra una amministrazione che sta cercando di rimettere in moto la macchina di gestione della città e chi come noi ha l'obiettivo di tutelare gli interessi della propria base associativa". Lo ha detto il commissario di Confcommercio Roma Pier Andrea Chevallard, a margine della presentazione del rapporto 'le intenzioni di acquisto dei romani per il prossimo Natale'.

(ANSA).