Manovra:Ronzulli,FI lavorerà per pensioni,sicurezza e lavoro

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - "Con la manovra affrontiamo l'emergenza dovuta al caro energia sostenendo le categorie più fragili e in difficoltà. Forza Italia in Parlamento lavorerà per aumentare le pensioni minime, implementare le dotazioni delle forze dell'ordine, favorire maggiormente la decontribuzione per i giovani e aiutare le partite Iva" . Lo ha dichiarato al Tg2 la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli. (ANSA).