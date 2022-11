Istat: produttività capitale torna a crescere,+7,7% nel 2021

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - Torna a crescere la produttività del capitale dopo la fase più acuta della crisi pandemica. Ne dà notizia l'Istat precisando che la produttività del capitale (rapporto tra valore aggiunto e input di capitale) cresce nel 2021 del 7,7%, dopo il -10,7% del 2020. Lo sottolinea l'Istat precisando che tale crescita sostenuta è stata determinata dal forte aumento del valore aggiunto (+8,5%), associato all'incremento più contenuto dell'input di capitale (+0,8%).

Più in generale nel 2021 il valore aggiunto dei settori produttori di beni e servizi di mercato è in decisa crescita (+8,5% in volume) dopo la marcata flessione registrata nel 2020 (-11%). Anche la produttività dei fattori di produzione segue una simile evoluzione, ad eccezione della produttività del lavoro (valore aggiunto per ora lavorata) che diminuisce dello 0,7% per effetto di un aumento delle ore lavorate maggiore dell'incremento del valore aggiunto. Alla crescita del valore aggiunto contribuisce anche l'incremento della produttività totale dei fattori (+2,0%), dopo il calo nel primo anno di pandemia (-1,2% nel 2020). (ANSA).