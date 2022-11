Istat: produttività capitale torna a crescere,+7,7% nel 2021 (2)

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - La produttività del capitale, ricorda l'istat, indica il grado di efficienza con cui tale fattore è utilizzato nel processo produttivo. Gli investimenti in tecnologie dell'informazione e della comunicazione permettono di introdurre nuovi input nei processi produttivi e sono considerati un importante fattore di crescita della produttività, al pari degli investimenti in prodotti della proprietà intellettuale, come la Ricerca e Sviluppo.

Nel periodo 1995-2021, nel nostro Paese la produttività del capitale ha registrato un calo medio annuo dello 0,7%, risultante da un aumento dell'input di capitale (+1,3%) superiore a quello del valore aggiunto (+0,6%). L'esame della produttività per tipologia di capitale evidenzia come la discesa riguardi tutte le tipologie di input: la componente relativa alle ICT è diminuita del 2,4%; la produttività del capitale immateriale non-ICT (che comprende la Ricerca e Sviluppo) del 2,0%; quella del capitale materiale non-ICT dello 0,3%.

I risultati più recenti, relativi al periodo 2014-2021, indicano al contrario un lieve aumento della produttività del capitale dello 0,2% in media d'anno. In questa fase, si osserva una crescita moderata dell'input di capitale (+0,4% in media d'anno), con un incremento molto più sostenuto del capitale ICT (+3,3%) e di quello immateriale non-ICT (2,8%). (ANSA).