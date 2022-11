Fisco: Dombrovskis, puntare sulla tassazione verde Ue

(ANSA) - BRUXELLES, 28 NOV - Il fisco "può aiutare" l'Ue "a raggiungere gli obiettivi ambiziosi" del Green Deal, "può scoraggiare comportamenti dannosi per l'ambiente attuando il principio 'chi inquina paga'. E può dare un prezzo ai costi sociali delle attività non sostenibili". Lo ha indicato il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, al simposio Ue sulla tassazione.

"La quota" della tassazione ambientale "nel mix fiscale dell'Ue è cambiata di poco negli ultimi dieci anni: appena sopra il 5,5% del gettito fiscale totale nel 2020, e in realtà è leggermente inferiore rispetto al 2010", ha evidenziato Dombrovskis, ricordando che la Commissione europea sta già procedendo "con la proposta dell'anno scorso di riformulare la direttiva sulla tassazione dell'energia e di modificare il modo in cui i prodotti energetici e l'elettricità sono tassati nell'Ue".

"Anche iniziative come la riforma del nostro sistema di scambio di quote di emissione (Ets) e l'introduzione del meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera (la cosiddetta carbon tax, ndr) contribuiranno alle entrate fiscali sull'energia", ha aggiunto, sottolineando che "l'aumento della tassazione ambientale, in particolare per l'energia, i trasporti e l'inquinamento, è un complemento naturale al Green Deal".

(ANSA).