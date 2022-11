Confindustria:Marinese, anteporre 'il fare' all'ideologia

(ANSA) - PADOVA, 28 NOV - "Con la nascita di Confindustria Veneto Est, nascono sfide importanti, che riguardano il territorio, le nostre imprese, i nostri cittadini. Riguarda un'idea di sviluppo che dobbiamo avere, di un'area metropolitana, di una grande metropoli che si candida ad essere competitor di altre metropoli", così il presidente di Confindustria Venezia, Vincenzo Marinese, ha commentato l'avvenuta fusione tra le associazioni di industriale di Venezia e Rovigo, e Padova e Treviso. "I prossimi due saranno anni difficili. Le nostre imprese stanno per rimborsare i debiti contratti nel periodo del Covid, 250 miliardi, a cui si aggiungono 226 mld di PNRR da restituire in trent'anni. Non si tratta di pessimismo, ma di realismo", ha aggiunto Marinese, proseguendo: "Ci aspetta una progettualità spinta. Dobbiamo aggregare i nostri servizi, dobbiamo trasmettere ai giovani l'idea che lavorare è bello, che aver successo non significa guadagnare, per forza, ma significa fare ciò che piace". (ANSA).