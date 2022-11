Confindustria Veneto Est: Marinese, dialogo con il governo

(ANSA) - PADOVA, 28 NOV - "Questo governo è in carica da un mese, si è trovato un'emergenza importante che è quella dell'energia, su una manovra da 35 mld, 21 li abbiamo sull'energia perché è l'emergenza più importante. È una manovra d'emergenza che nasce dal governo Draghi". Lo ha detto il presidente di Confindustria Venezia e Rovigo, Vincenzo Marinese, a margine dell'assemblea congiunta di Assindustria Veneto Centro e Confindustria Venezia Rovigo, a Padova. Per Marinese "è impensabile ritenere che un qualsiasi governo, in un mese, possa stravolgere una manovra economica di questa portata, tra l'altro con un'interlocuzione con l'Europa molto rilevante. Alla fine di quest'anno partirà un'altra tranche dei fondi del Pnrr, perciò, se posso definirla in un modo automotive, è una manovra assistita". (ANSA).