Confindustria: Lorenzoni, assise Padova dirimente per Veneto

(ANSA) - VENEZIA, 28 NOV - "L'assemblea congiunta tra le territoriali di Assindustria VenetoCentro e Confindustria Venezia-Rovigo, in programma oggi al Centro Congressi di Padova, è un passaggio di grande importanza per l'economia della nostra regione". Lo afferma il portavoce dell'opposizione in Consiglio regionale, Arturo Lorenzoni, che sarà presente all'assise. "Il paziente lavoro dei presidenti Leopoldo Destro e Vincenzo Marinese sta dando i suoi frutti - aggiunge Lorenzoni -, con la creazione della seconda associazione imprenditoriale d'Italia, forte di 27 miliardi di valore creato, quasi il 7% del Pil nazionale. Un momento dirimente per portare il Veneto a essere protagonista del tessuto economico. Attualmente la nostra Regione non è presente tra le aree metropolitane europee, pur avendo una rete di imprese straordinaria. Dare loro rappresentanza, facilitare l'interlocuzione tra politica e imprese è determinante per la crescita economica e la prosperità del territorio. L'istituzione di questa territoriale ampia, molto al di sopra dei confini provinciali, senza un polo aggregatore che caratterizza altre aree metropolitane, può essere un fattore di vantaggio, non di penalizzazione, con l'integrazione di zone con vocazioni diverse, nella manifattura, la logistica, i servizi, l'agricoltura di qualità". (ANSA).