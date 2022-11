Confapi compie 75 anni: lo ricorda un francobollo

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - Compie 75 anni la Confapi, Confederazione Italiana della piccola e media industria privata: lo ricorda un francobollo - valido per la posta ordinaria - emesso oggi. La vignetta riproduce il logo di Confapi.

Nel bollettino illustrativo che ha accompagnato l'emissione del francobollo, il presidente emerito della Confapi, Maurizio Casasco, rileva che la Confederazione rappresenta dal 1947 il lavoro straordinario e vitale delle piccole e medie industrie italiane ''che costituiscono l'ossatura portante del nostro sistema produttivo'' e che rappresentano ''una vera e propria funzione di aggregazione sociale nonché un formidabile motore di sviluppo nei territori in cui operano''. Casasco mette in rilievo anche i numeri della Confederazione: più di 116mila imprese con oltre un milione e 200mila addetti e 63 sedi territoriali e distrettuali. (ANSA).