Casamicciola: sindacati commercialisti, prorogare scadenze

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - Le Associazioni nazionali dei commercialisti Adc, Aidc, Anc e Ungdcec si sono oggi rivolte al presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni, al ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti e al direttore dell'Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini per "rappresentare l'urgenza di dare seguito allo spostamento dei termini di ogni adempimento e versamento fiscale e/o previdenziale per tutte le attività economiche del territorio di Ischia, così come previsto nei casi di calamità". Lo si legge in una nota dei professionisti, che "hanno espresso la loro vicinanza alle popolazioni colpite ed evidenziato al Governo la necessità che per i commercialisti dei territori colpiti, che sono oggettivamente impossibilitati ad operare, la proroga dei termini sia disposta per gli adempimenti di tutti i clienti che assistono, compresi quelli che non risiedono nei comuni di Ischia". I presidenti delle associazioni, infine, facendo propria la volontà già espressa dagli Ordini dei commercialisti della Campania, in coordinamento con il Consiglio nazionale della categoria, si sono resi disponibili ad agire per cercare di contribuire, nelle modalità che le autorità riterranno più idonee, ad assicurare un aiuto concreto in questa drammatica circostanza. (ANSA).