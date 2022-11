Caro energia: Enel e Sace a supporto delle pmi italiane

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - Siglato l'accordo tra Enel Energia e Sace per facilitare le richieste di rateizzazione delle bollette di energia elettrica e gas dei clienti business. L'obiettivo dell'intesa è creare le condizioni più favorevoli ai clienti di Enel Energia per negoziare la dilazione del pagamento delle bollette attraverso Cauzione Energia Pmi, una soluzione interamente digitale, messa in campo da Sace Bt, la società del Gruppo Sace specializzata nell'assicurazione dei crediti commerciali a breve termine, nelle cauzioni e nella protezione dei rischi della costruzione.

"L'accordo - afferma Nicola Lanzetta, direttore Italia di Enel - integra ulteriormente il piano di misure straordinarie che abbiamo messo in atto per contenere gli effetti della crisi energetica su tutta la nostra clientela, business e domestica.

Piano cui daremo attuazione anche nei prossimi mesi, tenendo in considerazione l'evoluzione dello scenario e gli sviluppi delle misure recentemente adottate dal Governo".

"Grazie a Cauzione Energia Pmi, noi di Sace Bt dimostriamo ancora una volta la capacità di porci al fianco delle piccole e medie realtà con un'offerta di soluzioni a 360° facilmente accessibili e digitalizzate" afferma Valerio Perinelli, direttore generale di Sace Bt.. (ANSA).