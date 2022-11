Camere commercio: corso formativo su internazionalizzazione

(ANSA) - LAMEZIA TERME, 28 NOV - Si è svolta a Lamezia Terme, nella sede di Unioncamere Calabria, la giornata inaugurale del corso formativo di avviamento all'internazionalizzazione "Pronti Export Via" organizzato dall'Ice, l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, in collaborazione con Unioncamere Calabria partner Enterprise Europe Network, nell'ambito del Piano Export Sud 2.

Hanno partecipato al corso 23 imprese interessate ad acquisire le competenze necessarie per sviluppare strategie efficaci di penetrazione nei mercati esteri.

I lavori hanno preso avvio con i saluti istituzionali del presidente di Unioncamere Calabria, Antonino Tramontana. Docente del corso è stato Gianfranco Lai, esperto della "Faculty Agenzia Ice".

La prima giornata del corso è stata dedicata agli strumenti strategici come il Company Profile, il listino prezzi export e le schede tecniche. Il 30 novembre ci sarà un focus sugli strumenti per la ricerca di nuovi clienti e sulle metodologie per consolidare i contatti.

A conclusione del corso le imprese aderenti potranno beneficiare gratuitamente di una consulenza "one-to-one" con un esperto di Ice Agenzia. (ANSA).