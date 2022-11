++ Manovra: Meloni, non c'è welfare senza chi produce ricchezza

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - Quelli della manovra "sono interventi che incarnano una visione sociale" una visione che questo governo "condivide con la Confindustria" ma questa "la gran parte delle risorse sono destinate alle realtà produttive per ribadire un principio troppo spesso messo in discussione: non può esistere welfare se a monte non c'è chi genera ricchezza".

Lo ha detto Giorgia Meloni parlando agli industriali veneti.

(ANSA).