Soumahoro:Uiltucs,politici prendevano stipendi dalle coop

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - "La Uiltucs Latina in nome e per conto dei lavoratori che rappresentiamo della Coop Karibu e Aid apprende con indignazione le notizie di lavoratori politici che erano in forza alla Karibù, i quali probabilmente, come i soci e il Cda, hanno percepito stipendi". Così in una nota il segretario della Uiltucs Latina Gianfranco Cartisano. Sul 'Messaggero' di oggi si cita un assessore del Comune pontino di Roccagorga che sarebbe stato anche dipendente della cooperativa Karibu, e di altri due esponenti politici del territorio della provincia che sarebbero stati tra i consulenti delle due cooperative.

"Veramente piena di lati oscuri questa vicenda - aggiunge il sindacalista - A oggi il prezzo più alto lo stanno pagando solo i lavoratori. Ricordiamo come Uiltucs Latina che tali situazioni, e affermazioni come, una delle tante, 'diritto alla moda' affermate da un parlamentare, rimangono delle offese gravi a queste famiglie pontine che stanno constatando che tutti hanno percepito risorse economiche, e loro, lavoratori che hanno fatto la vera accoglienza e integrazione con sacrificio e lavoro, sono senza salari. E' urgente - conclude Cartisano - fare chiarezza e avere i salari. Il prefetto deve cambiare passo. Convocare le parti, i soggetti che hanno attivato i progetti, rimane un'urgenza per i problemi sociali che hanno creato i datori di lavoro della Karibù e di Consorzio AID". (ANSA).