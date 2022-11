Manovra: 800 mln a Fondo garanzia Pmi,norma 'in valutazione'

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - Le funzioni del Fondo di garanzia per le Pmi vengono prorogate per tutto il 2023, così come previste dalla legge di bilancio del 2021 ed anche per quanto riguarda il sostegno speciale e temporaneo per il contrasto agli effetti della crisi ucraina. Lo si legge nell'ultima bozza della manovra, in cui accanto all'articolo compare però la dicitura 'in valutazione'. Lo stanziamento previsto è di 800 milioni (contro la cifra di 1 miliardo circolata dopo l'approvazione della legge in cdm). (ANSA).