Lombardia: Unioncamere, fatturato terziario positivo ma rallenta

(ANSA) - MILANO, 26 NOV - Nel terzo trimestre il fatturato del settore terziario della Lombardia si mostra positivo, ma in progressiva riduzione. E' quanto emerge dall'indagine di Unioncamere Lombardia. Il commercio al dettaglio si dimostra 'più in salute' rispetto ai servizi, mostrando un andamento più stabile, con variazioni di fatturato che si attestano al +4,4% su base annua e al +1% nel confronto congiunturale, mentre l'indice raggiunge quota 97,6.

L'analisi dei settori evidenzia come nei servizi la crescita del fatturato su base annua sia guidata dalle attività di alloggio e ristorazione (+20,4%), che hanno beneficiato del buon andamento del turismo estivo recuperando i livelli persi a causa del Covid. Risultato positivo anche per il commercio all'ingrosso (+10,7%), dopo la battuta d'arresto del trimestre scorso. Rallentano invece i servizi alle persone (+9,9%) e quelli alle imprese (+8,1%). Il fatturato del commercio al dettaglio cresce su base annua in tutti i principali comparti, in particolare gli esercizi non specializzati (+5,2%), che comprendono supermercati e discount e che segnano il valore più elevato.

"Il terzo trimestre ha beneficiato ancora dell'onda lunga della ripresa dopo la pandemia, ma gli elementi di tensione si stanno accumulando e gli imprenditori sono giustamente preoccupati per il futuro", afferma Gian Domenico Auricchio, Presidente di Unioncamere Lombardia.

"I numeri - è il commento dell'assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi, evidenziano la forza di resistenza delle imprese lombarde soprattutto considerando la complessa situazione in cui operano". (ANSA).