Intesa: nuovo percorso di accelerazione per 28 Pmi italiane

(ANSA) - MILANO, 26 NOV - Ha preso il via la terza Elite lounge di Intesa Sanpaolo del 2022 che vede coinvolte 28 piccole e medie imprese selezionate dalla banca. L'iniziativa rientra nella partnership fra il gruppo bancario ed Elite, l'ecosistema di Euronext che aiuta le piccole e medie imprese a crescere e ad accedere ai mercati dei capitali privati e pubblici.

In quattro anni dalla prima Lounge, Intesa Sanpaolo ha affiancato in questo percorso oltre 300 imprese provenienti da tutta Italia e operanti in ogni settore. Le 28 pmi selezionate per la terza Elite lounge di Intesa Sanpaolo potranno usufruire della consulenza esperta e tecnica dei più solidi e importanti partner in Italia. Le società provengono da 11 regioni d'Italia, di cui oltre un terzo dal Sud, ed appartengono a diversi settori industriali di eccellenza dell'economia nazionale tra cui la meccanica, il tecnologico, l'agroalimentare, l'edilizia.

"Anche in quest'ultima edizione 2022 registriamo un numero significativo di adesioni da tutta Italia e di settori produttivi interessati, a testimonianza della dinamicità delle nostre imprese che, alle prese con un contesto economico in continuo mutamento, sono sempre più spinte dal desiderio di sviluppo e di innovazione", afferma Anna Roscio, executive director sales&marketing imprese di Intesa Sanpaolo.

"Oggi è per noi un onore dare il benvenuto alle 28 imprese che si uniscono alle oltre 1.300 realtà già parte di Elite", sostiene Marta Testi, amministratore delegato di Elite. (ANSA).