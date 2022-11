Intesa: nuovo percorso di accelerazione per 28 Pmi italiane (2)

(ANSA) - MILANO, 26 NOV - Il programma formativo dell'Elite lounge di Intesa Sanpaolo prevede moduli di approfondimento trasversali legati ai percorsi di sviluppo e crescita dell'impresa attraverso l'internazionalizzazione, l'innovazione strategica, la cultura aziendale, la buona governance ed il reperimento delle giuste risorse finanziare.

"Insieme ad Elite - aggiunge Anna Roscio - offriamo un percorso finalizzato ad ampliare le opportunità di una crescita sostenibile, per favorire competitività sui mercati internazionali, crescita dimensionale e spinta agli investimenti. Le importanti risorse messe a disposizione grazie al Pnrr vanno in questa direzione e si affiancano agli oltre 410 miliardi di erogazioni, di cui 270 destinati alle imprese, che Intesa Sanpaolo programma da qui al 2026 e al recente sostegno per 32 miliardi, messo a disposizione di imprese e micro-imprese per affrontare la crisi energetica e il contesto determinato dal conflitto in Ucraina".

La collaborazione tra Elite e Intesa Sanpaolo è l'esempio di come finanza e impresa, se correttamente bilanciate, possano creare un "circolo virtuoso con positivi impatti sull'economia reale. In soli quattro anni - prosegue Marta Testi - oltre 300 aziende sono entrate in Elite grazie a questa partnership strategica che ha anche dedicato risorse per 150 milioni di euro tramite il programma Elite Intesa Sanpaolo Basket Bond. Il nostro obiettivo congiunto è quello di accelerare la loro crescita e creare valore mettendole in contatto con nuove competenze, capitali e con le altre aziende già in Elite con cui poter accrescere il loro business". (ANSA).